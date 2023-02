Rete di spaccio da Aosta a Verona, con orari di ufficio e giorno di riposo

La loro rete di spaccio andava da Verona ad Aosta passando per le province di Milano, Varese, Biella, Verbania e Vercelli. Trafficavano eroina, cocaina ed hashish come se fosse un normale lavoro, con orari precisi (dalle 7 alle 19) e con un giorno di riposo (la domenica). Ma la loro attività è stata interrotta ieri, 17 febbraio, da un'operazione di polizia. Gli agenti hanno infatti arrestato undici presunti pusher, ritenuti membri di un gruppo che gestiva un vasto commercio di stupefacenti nel Nord Italia.

Come riportato da MilanoToday, gli arresti sono stati ordinati dal gip di Busto Arsizio al termine di un'indagine durata circa un anno e mezzo e condotta dai poliziotti del commissariato di Busto Arsizio. Indagine partita dall'arresto di un pregiudicato italiano fermato con due etti di eroina. Investigando, gli agenti hanno scoperto la ricca attività di spaccio di eroina, cocaina e hashish gestita da un 30enne marocchino residente a Milano. Nella sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato circa 10 chili di stupefacenti tra hashish, cocaina ed eroina, oltre a 13mila euro in contanti, franchi svizzeri e cellulari.

Ieri, il cerchio si è chiuso sul gruppo, con gli arresti dei soci del 30enne, dei suoi fiancheggiatori e di chi acquistava gli stupefacenti all'ingrosso per poi rivenderli nelle varie piazze.