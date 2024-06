Spaccio di cocaina a Veronetta: arrestato un ragazzo di 23 anni

La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le polizie locali di Negrar e Verona ha permesso, nel tardo pomeriggio di giovedì, di arrestare in flagranza di reato un 23enne, cittadino straniero, nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

I controlli sul territorio e, soprattutto, i movimenti segnalati di giovani che avvicinavano un coetaneo a bordo di una moto, avrebbero permesso alle forze dell'ordine di accertare la cessione di cocaina ad un acquirente nella zona di Veronetta, tra via Dietro Campanile San Tomaso e via Santa Maria Rocca Maggiore. Il giovane è stato fermato dagli agenti mentre stava per ripartire a bordo della moto: vicino al vano carburante sarebbero state trovate altre 26 dosi di droga, oltre a 400 euro ritenuti il prpbabile provento di precedenti cessioni.

La perquisizione si è poi spostata nell’abitazione del giovane in provincia dove, grazie all’utilizzo dell’ unità cinofila Axel, all'interno di una scatola di derivazione elettrica a muro sarebbe stata scovata altra cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati 40 grammi di coca e materiale utile al confezionamento delle dosi, le quali sarebbero state vendute principalmente a Veronetta tra il Teatro Romano e via XX Settembre, nei vicoli in cui è più difficile essere individuati.

Nel giudizio per direttissima di giovedì mattina è stato convalidato l’arresto e il giovane è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, con l’obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale.