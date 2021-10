Spaccio di cocaina in zona universitaria: due uomini arrestati dalla Squadra Mobile

Droga in zona universitaria a Verona. Nella tarda serata di giovedì 14 ottobre, gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 51 grammi di cocaina due individui: D.L., cittadino albanese classe 1988 pregiudicato, e M.A.G., romeno classe 1996, a sua volta pregiudicato.

Erano circa le ore 20 e gli agenti si trovavano nel quartiere di Veronetta per accertare l’esistenza di un’eventuale attività di spaccio in quella zona.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, verso le ore 20.00 si trovavano nel quartiere di Veronetta per accertare l’esistenza di un’eventuale attività di spaccio compiuta in quella zona. Ed infatti, durante uno specifico servizio di osservazione, nei pressi del Bar Cambridge di via San Francesco, hanno notato la presenza di un giovane dal fare sospetto, il quale si sarebbe diretto con passo spedito nel vicolo Dietro San Francesco, dove un altro uomo lo attendeva vicino ad un’auto in sosta.

I poliziotti dunque hanno deciso di fermare entrmabi gli individui e di sottoporli ad un controllo, che ha dato esito positivo: il giovane, bloccato nel vicolo, è stato trovato in possesso di una borsetta da donna in pelle nera con all’interno denaro contante ed un grosso involucro di cellophane trasparente contenente cocaina; mentre l’altro uomo, fermato vicino all’ auto, è stato identificato. A quel punto è scattata anche la perquisizione dell’abitazione del ragazzo di origine albanese, dove sarebbe stato rinvenuto e sequestrato un bilancino digitale di precisione, un involucro di cellophane bianco termosaldato contenente 0,61 grammi di cocaina e un attrezzo in metallo lucido con estremità appiattite dalla lunghezza di circa 15 centimetri, intriso della sostanza polverosa bianca, utilizzato per la suddivisione dello stupefacente. È stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione del secondo uomo, che tuttavia ha dato esito negativo.

Terminate le formalità di rito i due uomini, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati accompagnati presso il carcere di Montorio, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida: lunedì mattina il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi.

La Polizia di Stato ritiene che i due spacciatori si fossero riforniti dello stupefacente sequestrato per smerciarlo nel fine settimana. Le indagini della Squadra Mobile dunque proseguono per risalire ai fornitori.