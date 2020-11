Spaccio di cocaina nell'Est Veronese, marito e moglie finiscono in manette

Un importante colpo nel contrasto allo spaccio di droga nell'Est veronese è stato inferto nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio.

Dopo lunghi e mirati appostamenti, seguendo i canali di approvvigionamento utilizzati dai consumatori di droghe di diverso tipo, nel pomeriggio di mercoledì gli investigatori hanno intercettato due cittadini marocchini (marito e morglie) nei pressi di Orgiano, in provincia di Vicenza, ritenuti capifila del "giro" di cocaina a San Bonifacio.

Dopo essersi accorto della presenza delle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe cercato di scappare a piedi, abbandonando la donna e la figlioletta di pochi anni nell'auto, la cui presenza secondo i carabinieri era funzionale a coprire l'attività illecita. Dopo quasi un chilometro di corsa tra i vitigni, l'indagato alla fine è stato comunque raggiunto e bloccato.

A quel punto è scattata la perquisizione personale dei due, che avrebbe permesso di rinvenire quasi 60 grammi di coca purissima non ancora tagliata addosso alla moglie. L'attività poi è stata estesa anche all’area boschiva dove i due erano stati notati poco prima e, con l’ausilio dei cani antidroga provenienti dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, sarebbero stati scovati altri 400 grammi della stessa sostanza stupefacente, che la coppia avrebbe nascosto sotto terra.

Le verifiche si sono poi spostate all'abitazione della coppia e avrebbero consentito di trovare, e sequestrare, sostanza da taglio e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Considerata la vendita al dettaglio, il valore della droga sequestrata secondo le forze dell'ordine sarebbe superiore ai 30 mila euro.

L’uomo, M.I., 27enne e pregiudicato, è stato rinchiuso nel carcere di Vicenza, mentre la moglie, E.S. di 30 anni, si trova ora agli arresti domiciliari, entrambi a disposizione dell’autorità giudiziaria vicentina.

Altri arresti

Ulteriori risultati nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati conseguiti nel fine settimana quando i militari della Stazione di San Bonifacio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di P.A., 28enne pregiudicato, residente a Cologna Veneta, trovato in possesso di 13 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina già suddivisa in dosi.

Gli investigatori sanbonifacesi, poche ore più tardi, hanno tratto in arresto sempre in flagranza di reato V.D, 27enne rumeno. A seguito di perquisizione della sua abitazione l’uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina, 1 grammo di marijuana, finendo in manette.