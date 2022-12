Spaccio di cocaina e hashish tra Verona e la zona lago, due arrestati

La scorsa settimana, i carabinieri della sezione operativa Verona hanno condotto in carcere due uomini accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sugli arrestati pendevano due ordinanze emesse dal gip del tribunale di Verona in seguito ad un'indagine condotta dai militari dell'Arma e coordinata dal pubblico ministero Alberto Sergi. Indagine incentrata su un gruppo di albanesi sospettati di spaccio di cocaina.

I due indagati avrebbero per diverso tempo gestito nel Veronese un florido mercato della droga, che poteva contare su svariati clienti abituali. A ottobre, uno dei due incarcerati era già stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona poiché trovato a bordo di un motociclo in possesso di 19 dosi di cocaina e circa 800 euro in contanti. Dopo l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, l'uomo era stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, per poi essere nuovamente arrestato, a distanza di qualche settimana, in flagranza di reato e condotto in carcere poiché trovato in possesso di ulteriori involucri di cocaina, nonché di una carta di identità italiana contraffatta.

L’altro indagato era invece stato arrestato a metà novembre sempre dai carabinieri della sezione operativa di Verona, mentre veniva sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un acquirente a Peschiera del Garda. In quella circostanza, a seguito della perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma erano riusciti a recuperare circa 409 grammi di cocaina, 281 grammi di hashish, 3 bilance di precisione, materiale vario per il confezionamento delle sostanze e quasi 50.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

L’indagine, attraverso complesse attività tecniche e dinamiche, ha permesso di accertare gravi elementi di colpevolezza in capo agli arrestati, anche attraverso i numerosi riscontri sugli acquirenti. Sono circa una trentina infatti gli acquirenti che sono stati identificati dai carabinieri, in città e tutta la provincia. Il quadro che è emerso, con cui sono state ricostruite le quotidiane cessioni di stupefacenti, ha permesso al gip di emettere le misure di custodia cautelare in carcere.