Spaccio di cocaina e furto di bici: due arresti per la polizia locale di Verona

Due persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore dalla polizia locale di Verona, nel corso del presidio e controllo nei quartieri e in centro storico.

Quinto

Il primo arresto è stato compiuto a Quinto, una zona che il Comando di via del Pontiere sottolinea essere sotto stretta osservazione grazie anche segnalazioni dei residenti. Il nucleo di polizia giudiziaria da alcuni giorni stava monitorando dei ragazzi che si incontravano con un uomo, un 31enne residente in città, per una presunta attività di spaccio. Gli agenti sarebbero intervenuti durante lo scambio, fermando l'uomo e recuperando un involucro con della droga. Da lì è partita la perquisizione dell'abitazione situata in Borgo Venezia, dove sarebbero stati rinvenuti altri 16 involucri per un totale di circa 30 grammi di cocaina e 22 mila euro in contanti, ritenuti verosimilmente il profitto dell’attività illecita.

Centro

In centrocittà invece è finito in manette un 39enne, già noto per precedenti reati contro il patrimonio, sorpreso a rubare una bicicletta sotto il portico in via Adigetto. Un agente del Reparto Territoriale ha notato l’uomo con un tronchese, il quale avrebbe opposto viva resistenza una volta scoperto. L'operatore è riuscito a bloccarlo in attesa dell’arrivo dei rinforzi dal comando di via del Pontiere.

Controlli e mercatini

Nell’ultimo fine settimana di novembre la polizia locale di Verona ha identificato 92 persone, controllato 67 veicoli, denunciato per guida in stato di ebbrezza tre conducenti, sanzionando 12 persone straniere per accattonaggio e sequestrando sei autovetture e tre motocicli perché scoperti di regolare assicurazione.

A questo si aggiunge l'impegno nella gestione viabilistica dei veicoli dei visitatori ai Mercatini di Natale, che hanno visto l’arrivo in città di oltre 150 mila persone tra sabato e domenica, con i parcheggi del centro esauriti già dalle 11 del mattino.