Trovati e arrestati nel Mantovano, avevano più di mezzo chilo di cocaina

I carabinieri di Caprino Veronese hanno arrestato due uomini dopo averli sorpresi con più di mezzo chilo di cocaina. I due arrestati sono di nazionalità magrebina e sono un disoccupato 42enne residente nella Bassa Veronese ed un operaio 35enne residente nel Mantovano.

Gli investigatori di Caprino erano sulle loro tracce da tempo, avendoli notati nella zona del centro commerciale di Affi. Il loro arresto è avvenuto venerdì scorso, 10 febbraio. I carabinieri li hanno rintracciati in provincia di Mantova, a Castiglione delle Stiviere, mentre con l'auto erano diretti a casa del 35enne. Sottoposti a controllo, i due sospetti sono stati trovati in possesso di un panetto di cocaina del peso di oltre 500 grammi. Panetto che venduto all'ingrosso poteva valere 20mila euro, ma se tagliato e rivenduto al dettaglio poteva fruttare anche 100mila euro.

Il 42enne ed il 35enne sono stati accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ma avendo opposto resistenza all'arresto, per i due sono scattate anche le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La procura di Mantova, sabato, ha convalidato gli arresti ed ha disposto per i due la custodia cautelare in carcere.