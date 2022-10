Spaccio a Verona, quasi 80 grammi di cocaina sequestrati: due 26enni in manette

Due giovani sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della Questura di Verona nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere stati trovati in possesso di ben 80 grammi di cocaina. Si tratta di due 26enni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ai quali è stato contestato il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La droga sarebbe stata trovata in seguito ad un controllo eseguito dalle forze dell'ordine nella serata di domenica. Erano circa le 20.40 quando una pattuglia che transitava in via Zannoni, si sarebbe insospettita vedendo due persone appartate, nascoste nella penombra di un parcheggio. Non appena si sono avvicinati, i poliziotti avrebbero subito notato a terra un involucro di cellophane, all'interno del quale, avrebbero scoperto poco dopo, vi era contenuta della cocaina.

Sul posto le volanti avrebbero rinvenuto 5 grammi di stupefacente, mentre la perquisizione del domicilio di uno dei due fermati avrebbe permesso di sequestrare altri 73 grammi della medesima sostanza. Insieme a quest’ultimo, è finito in manette, per concorso nella detenzione della cocaina ai fini di spaccio, anche un altro uomo trovato all’interno della stanza dove era nascosta la droga: lo stesso era già sottoposto al provvedimento della misura di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Entrambi i 26enni sono stati condotti presso il carcere Montorio, in attesa dell’udienza di convalida, mentre l'acquirente, a sua volta accompagnato in questura per l’espletamento degli accertamenti necessari sul suo conto, è stato invece sanzionato ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti.

Nella mattinata di martedì il giudice ha convalidato gli arresti e disposto nei confronti dello spacciatore la custodia cautelare in carcere.