Bloccata banda dello spaccio nel Mantovano. Riforniva anche clienti veronesi

Erano anche veronesi i clienti di una banda specializzata nello spaccio di stupefacenti nel Mantovano. Banda su cui i carabinieri hanno indagato per mesi, arrivando nei giorni scorsi ad eseguire cinque misure cautelari di divieto di dimora nelle province di Mantova e Brescia.

L'operazione dei militari è iniziata nell'agosto 2020 ed in totale sono 10 gli indagati, un italiano e nove magrebini, tra cui un minorenne. Quattro di questi dieci indagati hanno ricevuto la misura cautelare del divieto di dimora, mentre il quinto interessato dal provvedimento era irreperibile ed i carabinieri lo hanno dovuto rintracciare. Oltre all'esecuzione delle misure cautelari, gli operatori hanno anche eseguito delle perquisizioni, senza però trovare sostanze illecite.

Come riportato da L'Altra Mantova, l'attività di spaccio era concentrata nel quartiere I Cinque Continenti di Castiglione delle Stiviere. Lì si recavano clienti dell'Alto Mantovano, del Bresciano e del Veronese per acquistare stupefacenti, in particolare cocaina. Di giorno, lo spaccio avveniva all'interno di due appartamenti. Gli indagati non venivano neanche contattati dai clienti, ma si facevano trovare nelle abitazioni dove poi avveniva lo scambio tra soldi e droga. Di notte, invece, i pusher si spostavano all'esterno del condominio, sempre pronti a rifornire chi era alla ricerca di stupefacenti.