Già condannato per spaccio, alloggia clandestinamente in un B&B e nasconde eroina: arrestato

Su di lui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona e nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile scaligera. Si tratta di un 43enne tunisino, senza fissa dimora, ricercato dallo scorso novembre poiché condannato dal tribunale locale ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre che a 6.200 euro di multa, per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Erano circa le ore 12 di martedì mattina quando i militari, durante uno dei consueti servizi perlustrativi della città, sarebbero riusciti ad intercettarlo e fermarlo mentre si trovava da solo appena fuori dall’affittacamere in cui stava alloggiando da qualche giorno. È scattato così il controllo della sua camera del B&B, dove i carabinieri avrebbero rinvenuto 42 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 840 euro in banconote, ritenuto il frutto dell'attività illecita.

Il 43enne, sul quale già gravava un ordine di esecuzione per la carcerazione, è finito così in manette in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato poi condotto nel carcere di Montorio per scontare la condanna inflittagli con la sentenza dello scorso novembre.

Inoltre, dalla verifica dei registri dell’affittacamere svolta dai carabinieri, sarebbe emerso che il cittadino tunisino alloggiava nella struttura clandestinamente, senza cioè aver fornito i propri documenti d’identità all’albergatrice, che è stata dunque denunciata all’autorità giudiziaria, anche per aver omesso la dovuta comunicazione in questura circa le generalità dei clienti: tutti obblighi previsti dall’art. 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza in capo ai preposti alla conduzione di una qualsiasi struttura ricettiva.