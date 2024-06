I carabinieri notano lo scambio e intervengono: spacciatore arrestato, "cliente" multato

I carabinieri della stazione di Colognola ai Colli stavano rientrando da Verona nel pomeriggio di mercoledì, dopo essere stati impegnati in servizio di rappresentanza per la cerimonia del 210° annuale di fondazione dell’Arma che si tenuta presso la sede del Comando provinciale scaligero, quando hanno deciso di intervenire dopo aver assistito ad una scena apparsa fin da subito sospetta.

In via Strà i militari avrebbero infatti notato un uomo che, con fare circospetto, avrebbe ceduto un piccolo involucro ad un'altra persona, per poi allontanarsi velocemente a bordo della propria vettura. Dopo aver osservato a distanza l'intera scena, le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire e di fermare l'individuo che aveva ricevuto l’involucro, trovandolo in possesso di cocaina. Un secondo equipaggio, con l'ausilio del personale della stazione di Soave, ha provveduto invece a controllare il cedente, che nel frattempo aveva raggiunto un hotel nel Comune dell'Est Veronese.

Nella struttura ricettiva di Soave, i carabinieri hanno identificato il 69enne italiano, residente a Caldiero e già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione estesa alla camera da letto a disposizione dell'individuo ha visto anche l'intervento di una unità cinofila della polizia locale di Verona e avrebbe permesso di rinvenire un’ulteriore dose di cocaina, oltre a 600 euro in contanti, ritenuti essere il frutto dell'illecità attività di spaccio.

Informata dell'accaduto l'autorità giudiziaria, il 69enne è stato tratto in arresto con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella mattinata di giovedì l'uomo è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Verona, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, rinviando l'udienza a settembre.

Per l'acquirente invece è scattata la sanzione amministrativa per detenzione di stupefacente per uso personale.