Intercettato il cliente, scatta il blitz in casa del presunto spacciatore: 37enne in manette

Fermato il "cliente", sarebbero risaliti al presunto "venditore". Un cittadino italiano classe 1984 è stato tratto in arresto mercoledì sera dai carabinieri di Bovolone, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio perlustrativo, gli uomini dell'Arma hanno effettuato un controllo nei confronti di un ragazzo: il suo atteggiamento nervoso li avrebbe però insospettiti ed è quindi partita la perquisizione personale, dalla quale sarebbero emersi 5 grammi di marijuana suddivisi in dosi, che avrebbero fatto "guadagnare" al giovane la segnalazione in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Conclusi gli atti, i carabinieri si sono messi all'opera anche contro il presunto pusher, in quanto il ragazzo fermato era stato visto poco prima uscire dall'abitazione di un cittadino di Salizzole, noto alle forze dell'ordine per aver alcuni precedenti alle spalle. Scattata la perquisizione domiciliare, i militari avrebbero rinvenuto 35 grammi di eroina in un unico blocco e altri 5 suddivisi in dosi, oltre al materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e ben due agende dove il 37enne teneva il rendiconto della sua attività di spaccio.

L’uomo è stato dunque arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Villafranca di Verona, in attesa del rito direttissimo che è avvenuto giovedì mattina. L’autorità giudiziaria pertanto ha convalidato il provvedimento, disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari.