Sorpreso a spacciare eroina, viene fermato dalla Volante e finisce in manette

Dopo essere stato visto vendere della droga, è stato perquisito lui e la sua abitazione: sono stati gli agenti della Squadra Volanti di Verona, nella tarda mattinata di domenica, a mettere le manette ai polsi di M.N., 47enne tunisino e a sequestrare 60.83 grammi di eroina e un considerevole quantitativo di denaro.

Erano circa le 12.15 in via Murari Bra, quando gli agenti avrebbero notato il cittadino nordafricano, mentre cedeva dello stupefacente ad un cliente. Intercettato subito, lo spacciatore si sarebbe agitato alla vista delle divise e gli operatori hanno dato il via alla perquisizione personale, che ha portato alla luce dieci involucri termosaldati contenenti eroina per un peso complessivo di oltre 20 grammi, tre telefoni cellulari e la somma di 90 euro, quest'ultima ritenuta il frutto dell'attività di spaccio.

Gli accertamenti si sono poi spostati nell'abitazione del 47enne, dove sarebbero stato trovati 40 grammi di eroina e di poco più di 0.60 grammi di hashish, oltre a 3700 euro suddivisi in banconote da 50, 20 e 10, un bilancino di precisione e altri 6 cellulari.

Al termine delle operazioni M.N., già più volte arrestato in passato per reati della medesima natura e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lunedì mattina è stato condotto davanti al giudice che, dopo la convalida del provvedimento, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa del processo che è stato rinviato al prossimo gennaio.