Aspettava clienti davanti casa con cocaina ed eroina, 41enne portata in carcere

Spacciava sull'uscio di casa la 41enne arrestata ieri, 26 gennaio, dagli agenti delle Volanti della questura di Verona. La donna stava aspettando un acquirente sul pianerottolo, appena fuori dalla porta del suo appartamento, in Borgo Roma, quando i poliziotti l'hanno raggiunta. E nonostante li abbia visti entrare, non ha fatto in tempo a disfarsi della droga in suo possesso.

L'intensa attività di controllo del territorio effettuata dagli agenti ha condotto, ieri pomeriggio, all'arresto di una 41enne, accusata di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La veronese, già nota alle forze dell’ordine, è stata vista gettare a terra un involucro di plastica e tentare, in tutta fretta, di nascondere qualcosa tra gli indumenti intimi. Le verifiche effettuate in seguito hanno consentito di accertare che il cellophane trasparente abbandonato sul pavimento conteneva 1,21 grammi di cocaina, mentre l’altro, quello occultato tra gli indumenti, aveva al suo interno più di 10 grammi di eroina.

La perquisizione, estesa anche all'abitazione della 41enne, ha condotto al rinvenimento di quasi 1.500 euro: denaro ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio e quindi sequestrato. All’interno dell’appartamento della donna, era presente un cittadino extracomunitario che, dopo gli opportuni accertamenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale e noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. Per questo motivo è stato accompagnato negli uffici di Lungadige Galtarossa a disposizione dell’ufficio immigrazione, che ha provveduto alla trattazione delle pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale.

La donna ha atteso in questura la celebrazione del rito direttissimo ed è comparsa questa mattina davanti al giudice. Il suo arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.