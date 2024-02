Spaccata notturna in negozio, fuggono con 70 mila euro in abiti inseguiti dai carabinieri

Una spaccata ai danni del negozio Pavin, situato nel centro commerciale di Affi, è stata messa a segno nella notte tra lunedì e martedì da un 46enne originario della Serbia, il quale è fuggito con alcuni capi pregiati d'abbigliamento prima di finire in manette per mano dei carabinieri del nucleo operativo di Caprino Veronese al termine di un inseguimento.

Come spiegano dall'Arma, insieme a due complici, l'uomo avrebbe mandato in frantumi, a colpi di mazza, la vetrina del negozio d'abbigliamento situato nel complesso storico "Affi1". I tre però sarebbero stati notati da un passante, il quale ha avvertito il 112 e indicato il furgone sul quale stavano caricando la merce che veniva asportata dall'esercizio commerciale.

Dalla centrale operativa dei carabinieri è partita dunque l'allerta raccolta da una pattuglia dell'aliquota radiomobile che si trovava in zona, la quale è riuscita ad individuare il mezzo segnalato all'imbocco della SR450, a poche centinaia di metri dal luogo del fatto. Alla vista della gazzella, il conducente del furgone avrebbe accelerato la sua marcia in direzione di Peschera del Garda, tallonato da militari, fino allo svincolo di Sandrà. La fuga è così proseguita sulle strade della zona, alcune delle quali sarebbero state percorse in contromano, mettendo in pericolo eventuali altri utenti della strada, nel tentativo di seminare il personale dell'Arma. Giunti su strade sterrate che attraversano i vigneti, i malviventi avrebbero perso il controllo del mezzo finendo con l'urtare i filari di viti, dove i cavi hanno avvolto i pneumatici obbligando il furgone a fermarsi. A quel punto due dei tre uomini presenti a bordo sarebbero riusciti ad abbandonare velocemente l'abitacolo e a far perdere le proprie tracce nel buio della notte, mentre il terzo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine e bloccato.

A bordo del furgone i carabinieri avrebbero rinvenuto capi d'abbigliamento di alcune delle marche migliori (DSquared, Stone Island, Ralph Lauren, Barba, Fay, Premiata, per citarne alcune), dai jeans alle magliette, dai maglioni di lana ai giubbotti invernali, per un valore complessivo che supera i 70 mila euro, che sono stati poi restituiti agli aventi diritto.

Risultato rubato al sera precedente a Sommacampagna ad un ignaro commerciante che non si era ancora accorto del furto, sempre sul veicolo utilizzato dai tre sarebbero state trovate le mazze che hanno infranto la vetrina, altri strumenti adatti allo scasso utilizzati nella circostanza, ed una sofisticata chiave elettronica impiegata per l’accensione del mezzo: tutto posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L'unico fermato dei tre, un cittadino serbo di 46 anni con alle spalle precedenti specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato. Informato dei fatti, il pm di turno ha disposto per la mattinata di mercoledì il processo con rito direttissimo davanti al tribunale di Verona, all'esito del quale il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare in carcere, rinviando il processo all'udienza successiva.