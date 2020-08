Sospese le ricerche della 39enne scomparsa ad Albaredo d'Adige

Sono state momentaneamente sospese le ricerche della donna di 39 anni di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa, 26 luglio. La donna è originaria del Marocco, ha due figlie piccole e vive a Coriano, una frazione del comune di Albaredo d'Adige.

Da lunedì, vigili del fuoco, carabinieri e volontari l'hanno cercata perlustrando il territorio circostante ed anche le acque dell'Adige, ma l'esito non è mai stato positivo. I ricercatori hanno utilizzato ogni mezzo possibile, anche elicotteri e droni per riuscire a scovarla in qualche angolo nascosto. I tentativi, però, non sono riusciti e quindi per il momento è stato deciso di interromperli.

Pare che la 39enne si sia allontanata da sola dopo uno screzio avuto in famiglia, ma non ha preso con sé nulla, dato che il cellulare e la borsa sono stati lasciati in casa. Non è noto, però, l'abbigliamento da lei indossato prima di lasciare l'abitazione di Coriano. E non è chiara nemmeno la direzione che possa aver preso. Una carenza di informazioni rimasta tale anche durante le ricerche, durante le quali non sono state rilevate tracce utili al ritrovamento della donna scomparsa.