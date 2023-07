Dopo le macellerie, scoperte irregolarità anche in una barberia legnaghese

Continua la campagna di verifica delle attività commerciali del territorio di Legnago. Campagna condotta dai carabinieri della locale compagnia insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona ed del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova.

Dopo la sospensione dell'attività di due macellerie per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per carenze igienico-sanitarie, i militari hanno scoperto anche un negozio di barberia dove sono state riscontrate carenze nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella formazione del personale. Carenze che hanno comportato sanzioni amministrative per circa 30mila euro. Come nel caso delle macellerie, anche per la barberia è stata disposta la sospensione dell’attività poiché il titolare si avvaleva di personale non in regola con l’assunzione e la permanenza sul territorio nazionale.

Sia alle macellerie che alla barberia, nei prossimi giorni, saranno notificate le rispettive sanzioni, comprese quelle di eventuale natura penale, le cui ipotesi sono al vaglio degli operatori che informeranno la Procura.