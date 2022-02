Tecnici sanitari di Verona, sono 130 quelli sospesi per aver rifiutato di vaccinarsi contro Covid-19

L'obbligo vaccinale contro Covid-19 che in Italia ormai riguarda indistintamente tutte le persone dai 50 anni di età in su, era stato inizialmente introdotto per la specifica categoria del personale sanitario, a prescindere ovviamente dall'età. Nel corso dell'ultimo anno, non sono mancati i "dissidenti", tanto tra infermieri, medici ed anche nel personale tecnico sanitario.

In merito a quest'ultima categoria professionale, nelle scorse ore è stato il presidente dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Verona, dott. Filippo Ghirlanda, a fare il punto della situazione in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena. Il presidente Filippo Ghirlanda ha spiegato che dei circa 3.500 iscritti all'Ordine, in rappresentanza di 19 diverse tipologie professionali, le istruttorie aperte per verificare l'effettivo adempimento all'obbligo vaccinale sarebbero 657.

Al momento vi sarebbero ancora 130 situazioni da chiarire ed in corso di accertamento, mentre altrettanti 130 tecnici sanitari sarebbero invece già stati sospesi per non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione anti Covid nonostante gli opportuni richiami da parte dell'Ordine. Nel computo, inoltre, figurerebbero circa una cinquantina di professionisti che sarebbero risultati effettivamente esentati dalla campagna di vaccinazione, mentre oltre 330 appartenenti all'Ordine avrebbero accettato di vaccinarsi a seguito dei richiami dell'Ordine, regolarizzando così la propria posizione.