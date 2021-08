Covid e obbligo vaccinale per i sanitari: a Verona sospesi sette dipendenti Ulss 9, c'è anche un dirigente

In una nota stampa ufficiale diramata quest'oggi, lunedì 9 agosto 2021, l'azienda Ulss 9 Scaligera competente per il territorio veronese fa sapere che sono stati «sospesi dalle mansioni 7 dipendenti dell’Ulss 9 Scaligera risultati inequivocabilmente inadempienti all’obbligo vaccinale».

Sempre secondo quanto riferito dall'Ulss 9 Scaligera nella nota diramata in queste ore, di questi sette dipendenti sospesi per non essersi sottoposti alla vaccinazione contro Covid-19, ad oggi obbligatoria per tale categoria di lavoratori, vi è «un dirigente medico» mentre i restanti «6 sono operatori del comparto».

In conclusione, la nota dell'azienda riferisce che «in questi stessi giorni l’Ulss 9 sta vagliando altre posizioni per prendere ulteriori provvedimenti».