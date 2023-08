Ritrovo abituale di pregiudicati e spaccio di droga: licenza sospesa per un bar di Verona

Spaccio di droga e pregiudicati. Sarebbero questi i motivi che hanno portato il questore di Verona, Roberto Massucci, a decretare la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico Bar Tusci, situato in Stradone Santa Lucia 5, a Verona. La decisione nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici veronesi svolta dalla polizia di stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Martedì mattina gli agenti della Divisione Polizia Sociale e dell’Immigrazione hanno notificato il provvedimento di sospensione in seguito ai numerosi controlli effettuati dai poliziotti nel mese di luglio, dai quali sarebbe emerso che il locale costituisce abituale ritrovo di persone dedite al compimento di attività illecite, perlopiù gravate da precedenti penali e di polizia: diversi e a più riprese sarebbero stati i sequestri di droga.

Proprio lo scorso 14 luglio, gli agenti della Volanti hanno arrestato un avventore di origine nigeriana per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni: durante il controllo da parte dei poliziotti, infatti, l’uomo si era scagliato violentemente contro gli stessi procurandogli lesioni giudicate guaribili in due giorni

Ancora, dalle ulteriori verifiche condotte sulle persone presenti al bar, è emerso che 26 di queste erano pregiudicate proprio per spaccio di droga: tra gli avventori, in particolare, una cittadina di nazionalità nigeriana che era già stata arrestata nel 2019 perché trovata in possesso di oltre 375 grammi di cocaina suddivisa in ovuli.

Il provvedimento adottato, che segue a quello del 1 luglio con cui è stata disposta la chiusura per un mese del Bar New Generation, altra attività commerciale frequentata da pluripregiudicati nel territorio veronese, si inserisce all’interno del progetto sicurezza voluto fortemente dal Questore, che pone al centro dell’attenzione l’area della Stazione e le zone immediatamente limitrofe, collettrici di stranieri, per lo più irregolari sul territorio nazionale, che vivono di microcriminalità e dai proventi della loro attività delittuosa.