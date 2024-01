Trovato a spasso di notte nel centro di Verona: sorvegliato speciale finisce in carcere

Sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, passeggiava tranquillamente per le vie del centro storico di Verona. Il 43enne di origini polacche pensava probabilmente di passare inosservato e di godersi serenamente le bellezze del centro storico scaligero, ma non ha fatto i conti con i capillari controlli dei carabinieri di Verona.

Nella notte trascorsa, sono stati i militari della sezione radiomobile di Verona, nel corso di un servizio di perlustrazione delle vie del centro, a notare l'uomo che gironzolava per la città. Gli operatori hanno deciso di effettuare un controllo, scoprendo che il 43enne, domiciliato a Bergamo, dallo scorso novembre era sottoposto, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, all’obbligo di dimora nel capoluogo orobico con il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Una volta constatata la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, inflitta per gli svariati precedenti di polizia a suo carico, i carabinieri lo hanno tratto in arresto. Nella mattinata di giovedì, il 43enne è stato condotto davanti al giudice su disposizione della procura, il quale ha convalidato il provvedimento e, in seguito a patteggiamento, lo ha condannato a 10 mesi di reclusione. L'uomo è stato poi condotto nel carcere di Montorio.