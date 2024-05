«Solidarietà a Zardini. Chiediamo di togliere le intitolazioni alla memoria di Pasetto»

«Movimenti e associazioni veronesi esprimono massima solidarietà al presidente del Circolo Pink Giovanni Zardini per l'aggressione squadrista e fascista subita lo scorso 30 aprile, a sedici anni dall’omoicidio di Nicola Tommasoli, in Lungadige Porta Vittoria sotto la targa di Nicola Pasetto, picchiatore fascista del Fronte della Gioventù, ex consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano e parlamentare di Alleanza Nazionale morto nel 1997. Giovanni Zardini è stato aggredito da una decina di neofascisti con spinte, insulti, minacce e sputi dopo aver gettato nel fiume una corona, ormai secca, appesa per celebrare Pasetto. Per questo suo gesto Zardini è stato definito un "vandalo" in un comunicato di Fratelli d’Italia che, sull’episodio dell’aggressione, ha invece taciuto in modo complice. Tale comunicato è stato anche ripreso su Facebook e accompagnato con una foto di Zardini».

Proseguono le polemiche accese dopo il post pubblicato sui social dal presidente del Circolo Pink, Giovanni Zardini, il quale ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di persone definite «fasci» dopo aver gettato nell'Adige la corona di fiori, evidenziando come oramai fosse «secca», deposta in omaggio a Nicola Pasetto, deputato prima del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale, morto in un incidente stradale nel 1997.

La nuova nota porta la firma di Rifondazione Comunista, Osservatorio Migranti Verona, Infospazio 161, PCI e FGCI Verona, SAT PINK, EIMI’ Verona, Pianeta Milk Arcigay Verona, Laboratorio Autogestito Paratodəs, RedLab ETS, Non Una di Meno Verona, Verona per la Palestina, e Famiglie Arcobaleno, che vanno a sostegno di Zardini. Il gesto del presidente del Circolo Pink è stato preso di mira dai rappresentanti di Fratelli d'Italia, il partito che ha raccolto la tradizione politica di AN e MSI, i quali hanno attaccato anche l'Amminstrazione comunale di Tommasi.

I movimenti che hanno mostrato solidarietà a Zardini sottolineano però come nelle note di FdI non vi sia traccia di alcuna parola di condanna per la successiva aggressione, oltre ad incalzare sulla figura stessa di Pasetto. «Nel 2007, quando venne presentata e poi approvata la mozione per la targa a Nicola Pasetto, nella stessa si ricordava come Pasetto avesse "lasciato una traccia indelebile della propria attività politica e sociale in favore della nostra città". Sicuramente qualcuno lo ricorda molto bene, soprattutto chi da Pasetto era stato aggredito: studenti, militanti della FGCI e dei gruppi della sinistra extraparlamentare e persino un anziano partigiano che nel 1980 ebbe 40 giorni di prognosi. Nel 1981 Pasetto, con altri camerati fra cui Luca Bajona (futuro vicesindaco e assessore per Alleanza Nazionale nella seconda giunta Sironi), aggredì tre giovani militanti che stavano attaccando dei manifesti contro la pena di morte: ebbero 20, 10 e 3 giorni di prognosi. Pasetto fu arrestato, passò un mese in carcere, poi ci fu il processo. In fase istruttoria sopravvenne un’amnistia che estinse il reato di "lesioni". Per il reato di "violenza privata", cioè per aver impedito con violenza l'espressione del libero pensiero, fu condannato, a nove mesi di reclusione e a una contravvenzione "per aver portato fuori dalle proprie abitazioni e dalle appartenenze (garage) tubi e spranghe metalliche e un crick" trovati poi, dai carabinieri, con tracce di sangue. Successivamente, in appello a Venezia, fu assolto per insufficienza di prove dall'accusa di violenza privata perché il tribunale ritenne che l'aggressione, restando pur sempre un'aggressione, potesse anche non avere avuto, come scopo, impedire l'affissione dei manifesti ma, "solo", quello di aggredire. Il consiglio comunale di allora condannò "il picchiatore dell’MSI Nicola Pasetto che non dovrà più sedere in consiglio comunale", ma Pasetto non solo fu successivamente eletto in parlamento dove capeggiò con Storace l’aggressione a Mauro Paissan dei Verdi, ma a lui vennero intitolati diversi circoli veneti di Alleanza Nazionale, campi di calcio, e la sua memoria celebrata con incontri e concerti di gruppi nazirock».

Le associazioni concludono affermando che si tratterebbe solamente dell'ultimo degli episodi di violenza avvenuti nel quartiere e avanzano la proposta di togliere le intitolazioni: «Quella al presidente del Circolo Pink è solo l’ultima di una lunga serie di aggressioni fasciste avvenute nel quartiere di Veronetta. Riteniamo pertanto che sia arrivato nuovamente il momento di chiedere alle istituzioni di questa città e a chi si occupa di "sicurezza" di aprire una seria e urgente discussione sulla presenza costante di gruppi neofascisti in città, che anche la sera del 25 aprile occupavano indisturbati via Mazza a due passi dalla festa dell’ANPI.

Onde evitare incresciosi fatti come il volo di una corona posta in memoria di Pasetto e "conseguenti" aggressioni chiediamo inoltre di togliere le intitolazioni al suddetto del Lungadige e anche della sala a Palazzo Barbieri sostituendole con il nome di un partigiano e di una partigiana antifascista».