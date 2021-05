L'appello della madre di Sofia, 24 enne scomparsa da Verona: «Fatti sentire, dicci che stai bene»

Della ragazza veronese non si hanno notizie dallo scorso 7 maggio

Si tratta di una giovane ragazza di 24 anni, la cui scomparsa è stata pubblicamente denunciata dalla madre. La scorsa sera si è occupata della sua vicenda anche la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, in onda su Rai Tre, riportando l'appello della mamma di Sofia. Sarebbero infatti circa una ventina di giorni da quando la ventiquattrenne è sparita dalla circolazione, un'assenza senza apparenti giustificazioni e che la madre giudica inspiegabile: «Sofia, fatti sentire, dicci che stai bene, - chiede la madre - siamo molto preoccupati».

La giovane è una tifosa dell'Hellas Verona e lavora anche come steward allo stadio Bentegodi di Verona. Dal 7 maggio scorso però si sarebbero perse le sue tracce. Secondo il racconto della madre, la ventiquattrenne sarebbe uscita di casa al mattino per fare delle compere, ma da quel momento nessuno l'avrebbe più vista. Anche il telefono cellulare di Sofia non risulterebbe raggiungibile. La ragazza è alta circa un metro e sessanta, capelli castani tendenti al rosso ed occhi castani. Quando è uscita di casa indossava dei pantaloni color azzurro e una maglia bordeaux, con scarpe sportive. Chi dovesse vederla può contattare le forze dell'ordine.