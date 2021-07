Un trentaduenne di Cerea scivola sulla Ferrata del Vaio Scuro: l'intervento del Soccorso Alpino

Alle 12.30 circa di oggi, sabato 24 luglio, la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per un escursionista che, probabilmente a causa di un mancamento, era scivolato per alcuni metri sulla Ferrata del Vaio Scuro, nel Gruppo del Fumante. Rimasto sospeso agganciato all'imbrago, l'uomo di 32 anni e residente a Cerea è stato aiutato da una persona che lo seguiva sull'itinerario attrezzato a mettersi in sicurezza.

Nel frattempo, spiega sempre una nota dei soccorritori, una squadra del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno si è portata al Rifugio Battisti, per poi attaccare la Ferrata e raggiungere, salendo da sotto un centinaio di metri, l'infortunato, il quale avrebbe lamentato un dolore al braccio e presentava escoriazioni sulle mani. I soccorritori lo hanno quindi assicurato e hanno ripercorso a ritroso la Ferrata per poi rientrare a piedi con lui fino al punto del rendez vous con l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Valdagno.