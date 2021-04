Bloccato da un problema alle gambe, 74enne recuperato dal soccorso alpino

Non riusciva più a reggersi in piedi ed è stato ritrovato grazie alle indicazioni dei familiari in fondo al Vajo della Marciora. In barella, i soccorritori lo hanno portato fino all'ambulanza

Si è concluso alle 23 di ieri, 21 aprile, il salvataggio del soccorso alpino di Verona, allertato intorno alle 21.20 per andare in aiuto di un 74enne in difficoltà lungo il sentiero ai piedi della falesia di Ceredo. P.R., queste le iniziali dell'uomo di Sant'Anna d'Alfaedo che ieri era uscito per una passeggiata, rimanendo bloccato a causa di un problema alle gambe. Il 74enne non riusciva più a reggersi in piedi ed è stato ritrovato grazie alle indicazioni dei familiari. Due squadre del soccorso alpino lo hanno raggiunto in fondo al Vajo della Marciora, assieme agli infermieri dell'ambulanza e a un medico. Dopo le prime cure, i soccorritori lo hanno caricato sulla barella portantina e sollevato verso l'alto in tre riprese per contrappeso, fino ad arrivare alla strada in cui ad attenderli c'era un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco.