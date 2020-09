Bloccati lungo un sentiero a Malcesine, turisti recuperati in barella

Intorno alle 20.30 di ieri, 21 settembre, il soccorso alpino di Verona è stato allertato per una coppia di escursionisti tedeschi in difficoltà. I due erano una ragazza di 23 anni ed un ragazzo di 28 anni e stavano scendendo dai Piombi verso Malga Fiabio, quando sono rimasti bloccati lungo il sentiero numero 7.

Ottenute le coordinate e geolocalizzato il punto in cui si trovavano gli escursionisti, due soccorritori sono partiti e li hanno individuati. Giunti da loro però, li hanno trovati in abiti leggeri, senza luci, bagnati da un acquazzone e soprattutto la ragazza lamentava un probabile trauma al ginocchio. Una squadra si è quindi mossa portando la barella. Dopo essersi riuniti, i soccorritori hanno imbarellato l'infortunata e l'hanno portata a spalla per un'ora e quaranta fino alla jeep e poi a Malga Fiabio, dove attendeva l'ambulanza. I ragazzi hanno però rifiutato il trasporto in ospedale e hanno chiesto di essere accompagnati a Malcesine. L'intervento si è concluso dopo la mezzanotte.