Soccorsa e portata alla macchina 74enne bloccata sul Sentiero del Pellegrino

Poco prima delle 17.30 di ieri, 19 novembre, è stato allertato il soccorso alpino di Verona per portare aiuto ad un'escursionista in difficoltà. La donna, di 74 anni e di nazionalità statunitense, era stata da poco operata alla gamba non era più in grado di proseguire al buio lungo il Sentiero del Pellegrino, che scende dalla Madonna della Corona. Con lei è rimasta un'amica ed un ragazzo che ha lanciato l'allarme. Un'altra ragazza, invece, è scesa all'attacco del sentiero per guidare la squadra dei soccorritori al punto in cui si era fermata la 74enne.

Dopo un quarto d'ora di camminata, gli operatori del soccorso alpino hanno raggiunto la donna, l'hanno assicurata e riaccompagnata alla macchina.

Un piccolo fuori programma per il soccorso alpino di Verona che ieri era anche impegnato in Gran Guardia nella seconda giornata di festeggiamenti per il 50esimo anniversario dalla fondazione.