In escursione con il marito si fa male alla caviglia, soccorso alpino in aiuto

Questo pomeriggio, 21 settembre, verso le 15.20, il 118 ha allertato il soccorso alpino di Verona per un'escursionista tedesca di 50 anni che si era fatta male ad una caviglia. La donna stava percorrendo con il marito il sentiero numero 1 e i due si trovavano ad un'ora dal punto in cui erano partiti, l'Eremo di Benigno e Caro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due soccorritori più vicini sono partiti con il fuoristrada per raggiungere la coppia, mentre una squadra si è metteva in moto da Verona. Dopo essere riuscita a risalire al punto del giro ad anello in cui si trovava la 50enne, sulla carrozzabile a Nord di Malga Fiabio, la prima squadra ha raggiunto l'escursionista sotto la pioggia, le ha stabilizzato il piede, e l'ha poi caricata in macchina per portarla all'ambulanza in attesa a Malcesine.