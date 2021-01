Soccorso in elicottero un giovane scialpinista veronese finito in un canale sul Carega

Attorno alle ore 13 di oggi, sabato 16 gennaio, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Carega per uno scialpinista ruzzolato un centinaio di metri in un canale. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il ragazzo era un ventottenne veronese, il quale mentre stava superando un traverso tra il Rifugio Pertica e lo Scalorbi, sarebbe scivolato sulla neve ghiacciata finendo nel canale sottostante.

Uno scialpinista che aveva assistito alla scena avrebbe poi lanciato l'allarme col cellulare, passando così ai soccorrotori il compagno rimasto in alto sulla traccia. Il Soccorso alpino di Verona ha quindi geolocalizzato il luogo dell'incidente e fornito le coordinate all'equipaggio che, arrivato in zona, è stato poi guidato sulla verticale al punto della caduta dagli altri sciatori.

Individuato il ragazzo, il quale era cosciente ed aveva riportato un probabile trauma al braccio, escoriazioni e contusioni, l'eliambulanza ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri per verificarne le condizioni. Imbarcato con la stessa modalità, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Brogo Trento a Verona. Una squadra di soccorritori si stava avvicinando in jeep per dare eventualmente ulteriore supporto alle operazioni.