Mamma in difficoltà durante un'escursione, il figlio ed un'amica chiedono aiuto: l'intervento a Malga Biancari

Nella serata di ieri, sabato 31 luglio attorno alle ore 20, su richiesta dei carabinieri di Caprino Veronese allertati a loro volta dalla polizia, il Soccorso alpino di Verona riferisce di essere stato attivato per alcuni escursionisti in difficoltà in Valsorda. Partiti da Malga Biancari, una madre di 58 anni, con il figlio diciannovenne ed un'amica sedicenne, tutti di Verona, avrebbero deciso di compiere due giri diversi - la donna più corto e i ragazzi più lungo - per poi ritrovarsi alla malga.

Quando i due giovani sarebbero però poi tornati alla malga verso le ore 17.30 non avrebbero trovato la donna ad attenderli. A quel punto avrebbero iniziato a cercarla lungo i sentieri, finché sarebbero riusciti a parlarle al cellulare che prima risultava non raggiungibile. La signora avrebbe dunque spiegato loro che non sapeva dove si trovasse e che si sarebbe però trovata in un tratto scivoloso, pronta quindi a passare lì la notte. Poi, secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, i giovani non sarebbero più riusciti a contattarla.

Ormai stanchi e facendosi prossimo il buio, i ragazzi si sarebbero quindi fermati nel punto in cui si trovavano con copertura telefonica e avrebbero chiesto aiuto al 113. Una squadra è arrivata a Malga Biancari, dove nel frattempo era sopraggiunta la donna, accompagnata da altre persone che l'avevano incrociata sul loro percorso. Risaliti alle coordinate dei due ragazzi, i soccorritori si sono quindi avvicinati il più possibile con il fuoristrada per poi proseguire a piedi una manciata di minuti. Una volta da loro, li hanno accompagnati alla jeep e da lì sono rientrati a Malga Biancari.