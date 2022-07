Escursionista in difficoltà sulla ferrata Pojesi: intervento del Soccorso alpino

Poco prima delle ore 11.30 di ieri, domenica 24 luglio, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino ha compiuto un intervento sul gruppo del Carega, tra il confine veronese e quello della provincia di Trento.

In particolare, i soccoritori spiegano di essere intervenuti nei pressi del sentiero attrezzato Pojesi, verso cima Tibet, dove un escursionista avrebbe perso la via, incrodandosi in una zona molto esposta, privo di assicurazione. L’elicottero del Soccorso alpino e speleologico è dunque volato sul posto e lo ha recuperato a bordo. L’uomo, illeso, è stato successivamente trasferito a valle ed affidato agli operatori della stazione di Ala.

Intervento per soccorrerre un biker

Il Soccorso alpino e speleologico del Trentino comunica inoltre che, sempre domenica 24 luglio, «un biker del 2005 di Torri di Quartesolo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo aver avuto un incidente lungo la pista di downhill Whezzy del Bikepark Lavarone». Il ragazzo avrebbe infatti «perso il controllo della bici dopo un salto, sbattendo a terra con la testa e perdendo temporaneamente conoscenza». La chiamata al numero unico per le emergenze 112, spiegano sempre i soccorritori, «è arrivata intorno alle 16.40».

Il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale, avrebbe dunque «chiesto l’intervento della stazione ltipiani e dell’elicottero, decollato da Verona perché gli elicotteri di Trentino emergenza erano impegnati in altri interventi». Sette operatori della stazione altipiani avrebbero infine «raggiunto l’infortunato» e «prestato le prime cure». Poco dopo è atterrato nei pressi anche l’elicottero che ha sbarcato l’equipe sanitaria. Dopo essere stato stabilizzato, il biker «è stato imbarcato a bordo ed elitrasportato in ospedale».