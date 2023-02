Soccorritori veneti rientrati dalle zone devastate dal sisma: «Ringrazio chi ha portato aiuto e conforto»

«È arrivato il volo internazionale che ha riportato in Italia dalle zone colpite dal sisma in Turchia un contingente di 12 specialisti USAR dei vigili del fuoco del Veneto e 2 militari veneti del SAGF, che nella notte sono poi rientrati in regione», ha detto il presidente Zaia