Nascondeva negli slip mezzo etto di cocaina: 20enne finisce nei guai

Il giovane è stato intercettato martedì in via Marengo, nel quartiere di San Michele Extra a Verona, dai carabinieri e trovato in possesso anche di 4 grammi di marijuana. Insieme a lui altre due persone, una delle quali aveva a sua volta una modesta quantità di cocaina

Nascondere la droga nelle mutande non è bastato ad evitargli le manette: un 20enne italiano, residente a Verona e senza precedenti specifici, è stato dunque tratto in arresto nel pomeriggio di martedì dai carabinieri della stazione di San Michele Extra, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il presunto spacciatore è stato fermato in via Marengo, mentre si trovava in compagnia di due amici. Uno di questi, un 22enne cittadino marocchino con precedenti, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina e successivamente deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. A questo punto, i militari hanno proceduto ad un controllo più approfondito, scoprendo che l’italiano nascondeva all’interno degli slip ben 50 grammi di cocaina e 4 grammi di marijuana.

Il giovane è stato arrestato e mercoledì è comparso davanti al Giudice che ha convalidato il provvedimento e, in attesa della celebrazione del processo, sottoposto l’imputato all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di uscita dalla propria abitazione in orario notturno.