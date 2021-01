Il sindaco di Malcesine vieta lo sci, le ciaspolate e le escursioni sul monte Baldo

La nuova ordinanza è già in vigore e sono previste sanzioni fino a 500 euro

Il sindaco del Comune veronese di Malcesine, l'Ing. Giuseppe Lombardi, ha firmato ieri, lunedì 25 gennaio, una nuova ordinanza con la quale «è vietato lo svolgimento di ogni attività escursionistica, compresa quella di sci alpinismo e fondo, uso di ciaspole e altre attività sportive e del tempo libero, su tutto il territorio comunale del Monte Baldo, ovvero in montagna in ambiente innevato di alta quota, a partire dalla quota di 900 metri». Il divieto è già vigente e lo resterà «fino alla revoca del provvedimento».

Scarica l'ordinanza del sindaco di Malcesine 25 gennaio 2021

La decisione del sindaco di Malcesine è stata motivata dal «rischio valanghe», considerando le condizioni del manto nevoso «caratterizzato da cumuli creati dalle intense precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale del Monte Baldo». A preoccupare, inoltre, sono le previsioni meteo contenute nel bollettino Arpav che «indica attualmente che il rischio valanghe è classificato come "grado di rischio 3 marcato", ovvero di grave pericolo per la pubblica incolumità». La sanzione prevista per i trasgressori delle disposizioni contenute nell'ordinanza può variare da 50 a 500 euro.

Allegati