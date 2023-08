Dopo l'ennesimo incidente mortale sul lavoro i sindacati insistono: «Serve un cambio di rotta»

«La strage delle morti sul lavoro non si ferma: ad oggi a Verona sono 15 le persone morte in circostanze legate al lavoro! Nel 2023 cadere da un’altezza di 10 metri, così come riportato dalle prime ricostruzioni dei soccorritori, rimane un’assurdità evitabile». Sono le parole di Giampaolo Veghini, segretario generale della Cisl Verona, in merito al drammatico incidente avvenuto giovedì e costato la vita ad un operaio di 41 anni.

«La nostra provincia continua da anni ad essere in vetta alla classifica, senza che nulla cambi - ha proseguito il sindacalista -. Serve un cambio di paradigma, una nuova consapevolezza che maturi in seno a tutte le persone che non si possa lavorare a qualsiasi costo! L’ambito dei cantieri e degli appalti pare essere fuori controllo. Tutto il lavoro svolto con enti, istituzioni anche con il sostegno del Prefetto, non sono percepiti e fatti propri da chi dovrebbe governare l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende, in particolare in alcuni settori.

Inoltre la conformazione della forza lavoro sta cambiando rapidamente. Oggi la morte sul lavoro di un cittadino di origini indiane mette in evidenza il fatto che serva un patto con le comunità straniere perché si facciano carico di un lavoro culturale importante che non finisce certo con la formazione obbligatoria!».

«Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro accaduto a Castelnuovo del Garda serve un cambiamento di rotta a partire dal sistema di vigilanza che va messo nelle condizioni di diventare un organismo di assistenza che affianchi ogni datore di lavoro nell’accompagnamento alle misure di prevenzione e di protezione. Bisogna investire in prevenzione le risorse del Pnrr. Le aziende non certificate in salute sicurezza sul lavoro devono essere sottoposte ad una stretta vigilanza. Raddoppiare i controlli nel caso di appalti, subappalti o compresenza di più aziende. Infine rafforzare la materia salute sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici!», ha concluso Veghini.

Sul tema si è espresso anche Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto: «Solo pochi giorni fa richiamavamo l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, che non può andare in vacanza: i controlli, le procedure e i protocolli devono essere sempre rispettati. Purtroppo gli sforzi sembrano non bastare mai e oggi registriamo un nuovo incidente mortale a Verona. Lanciamo un grido d’allarme, perché i numeri continuano a essere allarmanti. I risultati ottenuti in questi anni non bastano, ci vuole una campagna straordinaria, in cui tutti - istituzioni, parti datoriali e sociali - alzino ulteriormente il livello di intervento. Noi, fedeli al nostro motto “zero morti sul lavoro”, siamo pronti a fare la nostra parte».

Il fatto

Il 41enne si trovava al lavoro a Castelnuovo del Garda, presso il capannone della ditta Hu's Group s.r.l, nel pomeriggio di giovedì. Salito sul tetto per effettuare un intervento di riparazione, è precipitato sfondando il lucernario da un'altezza di circa 6 metri: nel violento impatto con il suolo avrebbe sbattuto la testa, morendo sul colpo.