Da giorni non si hanno più sue notizie, scattate ricerche di Silvio Padovani

Sono state attivate le ricerche dell'imprenditore di Negrar Silvio Padovani, di cui non si hanno più notizie da mercoledì scorso, 21 febbraio. Ieri è stata presentata ai carabinieri la denuncia di scomparsa ed è cominciata la condivisione sui social network degli appelli rivolti a cui potrebbe averlo visto o avere informazioni utili al ritrovamento.

Silvio Padovani è un uomo di 49 anni e mercoledì scorso, intorno alle 13.30, si è allontanato da casa guidando la sua Audi Q5 bianca targata EL892HD.

A Negrar, Padovani è conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale ma anche per quella politica. L'uomo è molto attivo nel movimento civico "Negrar per la Valpolicella" che si vuole presentare alle prossime elezioni amministrative.