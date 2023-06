È morto all'età di 86 anni Silvio Berlusconi

Quattro volte presidente del Consiglio, ex presidente del Milan, tra gli imprenditori di più grande successo del nostro paese, una vita spesa in politica nel partito da lui fondato, Forza Italia, Silvio Berlusconi è stato indubbiamente tra gli uomini più influenti, importanti ed al tempo stesso discussi della storia italiana. Si è spento oggi, lunedì 12 giugno, presso l'ospedale San Raffaele di Milano dov'era ricoverato.

L'ex premier aveva fatto il suo ingresso nella struttura ospedaliera milanese nella giornata di venerdì scorso, ufficialmente per svolgere alcuni «accertamenti programmati» connessi alla patologia di cui soffriva da tempo, ovvero com'era emerso pubblicamente qualche settimana fa (a fronte del pregresso lungo ricovero), della «leucemia mielomonocitica cronica». All'ospedale San Raffaele sono giunti stamane i figli e le figlie del leader di Forza Italia.

Le reazioni

Tra i primi personaggi politici a commentare la notizia della morte di Silvio Berlusconi vi è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, esponente di Fratelli d'Italia, il quale in un tweet scrive: «Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio».

Anche Matteo Renzi è intervenuto su Twitter ricordando così l'ex premier: «Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve».

Il veronese Lorenzo Fontana, attuale presidente della Camera dei deputati, ha affidato a una breve nota il suo messaggio di cordoglio: «Con profondo dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, - ha dichiarato Fontana - un protagonista assoluto della storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale. Ai suoi familiari, ai suoi cari, al partito di Forza Italia e a coloro che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento esprimo i sentimenti del più profondo cordoglio».

Dal fronte Lega anche il segretario Matteo Salvini si è affidato ai social per commentare così la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi: «Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. - scrive su Facebook Matteo Salvini - Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio».