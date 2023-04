Marijuana in bagno e brutto giro di clienti, sigilli per 15 giorni al Bar Nuovo

Questa mattina, 18 aprile, gli agenti della polizia amministrativa della questura di Verona hanno dato esecuzione alla sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al titolare del Bar Nuovo, di Via Gaspare del Carretto.

La misura è stata presa dal questore Roberto Massucci a seguito del controllo sui clienti del bar effettuato domenica scorsa dagli operatori della squadra volanti. Durante l'azione, sono stati identificati sei uomini di origine africana risultati essere dei frequentatori abituali del locale. E mentre gli agenti controllavano gli altri avventori, uno dei sei si è diretto verso il bagno del bar riuscendo poi ad allontanarsi. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati e condanne in materia di stupefacenti e nel cestino dei rifiuti del bagno, gli operatori hanno poi trovato 8 confezioni di cellophane, una busta in plastica e una confezione in cellophane termosaldata contenenti in tutto oltre 70 grammi di marijuana.

Gli ulteriori controlli compiuti dagli operatori della polizia amministrativa hanno fatto emergere che il Bar Nuovo era già stato oggetto di una sospensione per 15 giorni della licenza e continuava ad essere sovente teatro di episodi violenti tra gli avventori. Inoltre, il bar era usato come ritrovo da persone gravate da precedenti penali e di polizia e dedite al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti.

Il questore ha quindi emesso la sospensione con l'intento di sfavorire condotte illecite e di ridurre i pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica dei residenti.