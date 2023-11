Sigilli per bar fracassone e ritrovo di pregiudicati, chiuso per 15 giorni

Questa mattina, 3 novembre, i carabinieri di Peschiera del Garda e gli agenti della polizia amministrativa hanno eseguito un provvedimento del questore di Verona Roberto Massucci, imponendo la chiusura per 15 giorni del bar Franci Li di Strada Padana Superiore a Bussolengo.

Il provvedimento è scaturito dall’attività dei carabinieri di Bussolengo. I militari hanno infatti scoperto che il bar Franci Li era diventato, nel tempo, luogo abituale di ritrovo di pregiudicati. E sia all’interno che all’esterno del locale, si sono verificate risse e disordini, tanto da far ritenere che il bar potesse essere usato come base per programmare di attività delittuose.

Il locale, inoltre, è stato anche segnalato come punto d’incontro di auto truccate che, sostando con musica ad alto volume in orario notturno, disturbavano i residenti.