Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza, 4 denunciati e 5 aziende sospese

Sei attività controllate, tre lavoratori in nero trovati, quattro denunce in stato di libertà, cinque aziende sospese e multe per oltre 50mila euro. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verona hanno svolto mirati controlli nel settore manifatturiero del Veronese, individuando inadempienze in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’interno di una azienda di Zimella sono stati trovati quattro lavoratori di cui due sono risultati "in nero". Le violazioni accertate in materia di sicurezza sono state due. E complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 30mila euro. Il titolare, inoltre, è stato denunciato.

All’atto del controllo, all’interno dell’azienda è stata riscontrata la presenza di lavoratori di altre due aziende gestite da cittadini extracomunitari e operanti nel settore del volantinaggio. E il titolare di una di queste aziende è stato denunciato per l’impiego di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. Le due aziende irregolari sono state anche sospese.

Ma i controlli dei carabinieri si sono concentrati anche sui locali pubblici e i militari dell'ispettorato del lavoro hanno riscontrato violazioni in due bar di Castelnuovo del Garda e in una pizzeria a Legnago.

Gli esiti dei controlli hanno portato ad individuare la presenza di un lavoratore in nero e di gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i tre esercizi ispezionati è stato adottato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale rispettivamente per lavoro nero e per gravi violazioni in materia di sicurezza. Infine, l'esito delle ispezioni ha portato a contestare sanzioni per un totale di oltre 20mila euro.