Basso Garda in allerta per un possibile nuovo mega-raduno del 2 giugno

Mancano una decina di giorni al 2 giugno, festa della Repubblica, che quest'anno è anche un venerdì e quindi allungherà di un giorno il weekend. Ma, da un anno, il 2 giugno evoca un brutto ricordo nel Basso Garda. Il ricordo del maxi-raduno di giovani tra il lido Pioppi di Peschiera del Garda e il lido Campanello di Castelnuovo organizzato via TikTok. Raduno che degenerò in risse tra bande e danneggiamenti e che si concluse con il massiccio intervento di poliziotti in tenuta anti-sommossa.

Quest'anno, sempre su Tiktok, circolano già da un po' di tempo dei video che lasciano intendere la possibilità di un nuovo raduno. E per questo le istituzioni si stanno coordinando per evitare che si ripeta quanto accaduto un anno fa. Il prefetto Donato Cafagna ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, a cui sono stati invitati i sindaci di Peschiera e Castelnuovo, oltre al questore e agli altri rappresentanti delle forze dell'ordine.

L'obiettivo è evitare la formazione di raduni non autorizzati che possano favorire il compiersi di atti vandalici o di altri tipi di danneggiamenti. E l'attenzione massima sarà posta sulle stazioni ferroviarie, perché i partecipanti all'eventuale raduno si sposteranno principalmente con il treno.

Da Trenitalia è già arrivata la rassicurazione che il personale nelle stazioni sarà potenziato e sicuramente ci sarà anche un maggior numero di agenti di polizia non solo in divisa. Inoltre, come riporta Brescia Today, i controlli saranno rafforzati anche sulle fermate lombarde della linea ferroviaria Milano-Venezia.

Infine, il tema del disagio giovanile che può sfociare in episodi come quelli di Peschiera del 2 giugno scorso o delle baby gang su cui la Questura di Verona ha aumentato l'attenzione sarà al centro di un convegno organizzato dal sindacato Uil Fpl di Verona in collaborazione con Uil Fpl Veneto. L'evento si terrà domani, 23 maggio, dalle 9.30 alle 13 in Gran Guardia a Verona e i relatori della mattinata saranno la psicologa Giovanna Guadagnini, le avvocate Sara Gini e Anna Tantini, il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura e il comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini. «L'argomento delle baby gang sarà affrontato da diversi punti di vista - ha dichiara Stefano Gottardi segretario generale Uil Fpl Verona - cercando di definire i contorni psicologici e normativi che spingono i minori ad aggregarsi per delinquere e si farà un focus sulla figura dell’agente di polizia locale approfondendo gli aspetti indispensabili per garantirgli i giusti riconoscimenti legali, formativi e contrattuali».