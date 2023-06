«Sulla sicurezza il Comune non fa abbastanza». La replica: «Interventi per oltre 1,5 milioni in un anno»

Ha aspettato che intervenissero tutte o quasi tutte le forze di opposizione per replicare in modo articolato una sola volta. Perché è vero che in quest'ultimo periodo alcuni reati particolarmente odiosi sono aumentati, come dimostrano anche i dati della questura di Verona, ma la risposta da parte del Comune di Verona sulla sicurezza c'è stata e ci sarà ancora.

Una risposta quantificata anche in numeri di fronte alle tante parole pronunciate in questi giorni da esponenti di partiti politici in minoranza nel consiglio comunale di Verona. Uno di questi esponenti è l'onorevole di Fratelli d'Italia ed ex assessore di Verona Marco Padovani, che di fronte ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Verona ha accusato l'amministrazione comunale di non attivarsi «per contrastare questa piaga che sta dilagando ogni giorno sempre più». Più diretta al sindaco Damiano Tommasi e all'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi è stata la consigliera comunale di Fare! Patrizia Bisinella. Sull'insicurezza a Verona, Bisinella ha detto che Tommasi e Zivelonghi hanno avuto «un atteggiamento sminuente del problema, al limite della negazione, anche a fronte delle tante richieste di aiuto da parte dei cittadini». E la consigliera ha anche richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza. «C'è di fatto un problema sicurezza, che va affrontato principalmente dalla politica - ha aggiunto il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza - In primis l’amministrazione comunale deve risolvere il problema e mettere le risorse a bilancio per accrescere il controllo e il presidio del territorio. Il lavoro delle forze dell'ordine è encomiabile, ma i nostri uomini e le nostre donne in divisa non possono essere lasciati soli». Ed infine, i rappresentanti del movimento civico Verona Domani hanno ammesso di ricevere «quotidianamente decine di segnalazioni di episodi inquietanti nei quartieri e nel centro, dove i veronesi non si sentono più sicuri».

Ma per presidiare la sicurezza sul territorio comunale, l'amministrazione ha finanziato per il 2023 nuovi interventi per più di un milione e mezzo di euro. Una somma che si aggiunge a progetti e iniziative già avviate o in fase di partenza e che riguardano diversi aspetti della sicurezza stessa: dall’arrivo di nuove telecamere per potenziare la videosorveglianza agli incontri con i cittadini nelle circoscrizioni per mappare criticità e trovare soluzioni adeguate; dal controllo di vicinato alle campagne di sensibilizzazione promosse con le categorie economiche per una maggiore sicurezza sulle strade.

In questo modo l'amministrazione comunale ha risposto a chi l'accusa di non fare abbastanza per la sicurezza dei veronesi. Nello specifico: in manutenzione straordinaria della segnaletica luminosa e in nuovi impianti semaforici vengono investiti quest'anno 200mila euro. Nella manutenzione straordinaria della segnaletica non luminosa altri 160mila euro. Nell'adeguamento della centrale operativa e nell'installazione di antenne e ponte radio sempre nella centrale operativa della polizia locale vengono spesi 130mila euro, anche si aggiungono 150mila euro per l’acquisto di automezzi per la polizia locale e 285mila per l’acquisto e la fornitura di beni strumentali per gli agenti. La centrale del traffico sarà poi fornita di software e apparati periferici per il controllo e il monitoraggio per 20mila euro. E l'acquisto di pannelli a messaggio variabile e i tre varchi ztl impegneranno la cifra di 150mila euro.

La somma degli investimenti di questo 2023 supera il milione di euro, a cui si affiancano le spese correnti per 500mila euro. Spese che coprono i costi per il sistema di allerta popolazione, l'aggiornamento del piano di emergenza, la protezione civile, la manutenzione ordinaria della centrale controllo traffico e la segnaletica stradale.

«Un investimento importante che evade tutte le richieste arrivate dai diversi settori comunali per interventi legati alla sicurezza in generale - ha detto l'assessore al bilancio Michele Bertucco - È poi in fase di approvazione il piano del fabbisogno del personale, che ci permetterà di effettuare nuove assunzioni a favore della polizia locale, sia con contratti a tempo indeterminato che determinato».

«Gli investimenti decisi sono importanti - ha affermato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Va tuttavia precisato che l’investimento complessivo è molto superiore a quello esemplificato e che comprende interventi e iniziative afferenti ai diversi assessorati».

E agli investimenti si aggiungono interventi e progetti specifici, come ad esempio la videosorveglianza. Grazie al project financing presentato da Agsm-Aim Smart Solutions, migliaia di telecamere saranno messe in rete per un monitoraggio unificato che sarà utile anche per investimenti futuri in ambito di analisi dei dati e intelligenza artificiale. Oltre alla sostituzione dei dispositivi obsoleti, altre 25 nuovi punti di videosorveglianza saranno installati in diverse zone del territorio.

Ma la tutela dell’incolumità delle persone passa anche attraverso una buona illuminazione. Nei prossimi mesi verranno installati 57 nuovi punti luce sul territorio, un intervento che ha il costo complessivo di 97mila euro e che è effettuato da Agsm Aim Smart Solutions. Le nuove installazioni vanno a risolvere alcune criticità di illuminazione e rispondono in modo puntuale alle segnalazioni di cittadini e circoscrizioni.

È stato poi varato il controllo di vicinato. Si tratta di un meccanismo che si aggiunge come ulteriore strumento di vigilanza ma anche di partecipazione attiva, inserendosi in quell’idea di quartiere che l'amministrazione sta portando avanti. In questi mesi sono stati definiti il protocollo operativo, che spiega le finalità del progetto e le macro aree di intervento, e quello applicativo, una sorta di vademecum che entra invece nel dettaglio di chi fa cosa e indica le modalità di partecipazione. Il progetto è in partenza in via sperimentale nei territori della seconda e della terza circoscrizione.

In questi mesi, poi, l'amministrazione ha incontrato i cittadini delle circoscrizioni. Lo ha fatto misurandosi direttamente con i problemi degli abitanti e affrontando diversi temi, dalla sicurezza alla viabilità, dal disagio giovanile al decoro urbano. Le principali criticità sono state mappate ed il Comune è al lavoro per risolverle una ad una.

Infine, quasi 9 milioni di euro entrati nelle casse comunali attraverso le multe saranno usati per migliorare la sicurezza stradale nel suo complesso, con interventi già messi a bilancio per il 2023 che riguardano progetti per la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale ma anche il potenziamento delle attività di controllo, fondamentali per diminuire comportamenti scorretti di chi si trova alla guida.