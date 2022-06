Sicurezza sul Garda, Lamorgese incontra prefetto e questore di Verona

Dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri, 8 giugno, un incontro con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e con il capo della Polizia Lamberto Giannini. Continua il lavoro di confronto del prefetto di Verona Donato Cafagna e del questore Ivana Petricca alla ricerca di soluzioni per migliorare la sicurezza sul Lago di Garda dopo i disordini dello scorso 2 giugno.

Oggi, la ministra Lamorgese era a Milano per concludere il convegno "Le vittime dell'odio" organizzato dall'Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) all'auditorium della Fondazione memoriale della Shoah di Milano. Ma a margine dell'evento, alla titolare del Viminale è stato chiesto un commento sui problemi di sicurezza evidenziati giovedì scorso, quando un raduno non autorizzato ha riversato sulla spiaggia tra Peschiera e Castelnuovo migliaia di ragazzi. Un assembramento da cui è scaturita una grande rissa che ha richiesto l'intervento della polizia in tenuta anti-sommossa. E in seguito, un gruppo di partecipanti al raduno è salito in massa in un treno che da Peschiera era diretto a Milano ed ha molestato delle minorenni che stavano tornando a casa dopo una giornata passata a Gardaland. «Sono problemi che il prefetto e il questore di Verona stanno affrontando con loro siamo in stretto collegamento sia io che il capo della Polizia», ha dichiarato Lamorgese, annunciando che oggi, una volta ritornata a Roma, avrebbe avuto una videoconferenza proprio con Cafagna e Petricca «per comprendere gli interventi messi in campo e quelli che saranno messi in campo prossimamente».

«E parlerò anche con il sindaco di Peschiera», ha concluso la ministra Lamorgese, scegliendo quindi la via del dialogo dopo le polemiche della prima cittadina arilicense Maria Orietta Gaiulli, lamentatasi per la risposta delle forze dell'ordine ai disordini di giovedì scorso.

Di sicuro, Cafagna oggi riferirà alla ministra delle strategie pensate durante la riunione di ieri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Strategie che necessitano della collaborazione di più soggetti, non solo le forze dell'ordine che saranno comunque rafforzate per meglio affrontare l'aumento di presenze sul Lago di Garda durante la stagione estiva. Per aumentare la sicurezza ferroviaria, Trenord ha promesso un potenziamento delle tratte con più viaggiatori ed un ammodernamento dei treni con l'utilizzo di vagoni muniti di telecamere. Ma è stato richiesto anche maggiore personale nelle stazioni come quella di Peschiera, dove in caso di grande affluenza si potrebbero attivare degli ingressi scaglionati. Infine, anche i Comuni devono dare un contributo maggiore alla sicurezza del territorio, potenziando videosorveglianza e polizie locali.

E un maggiore contributo alle forze dell'ordine lo chiede anche il Siulp, sindacato dei poliziotti che da anni aveva segnalato come serio il problema del disagio giovanile. Disagio che viene interpretato come una delle cause dei disordini avvenuti la settimana scorsa. «I pubblici amministratori che s'improvvisano esperti di ordine pubblico dovrebbero mettere in agenda l'assunzione di operatori stagionali della polizia locale, l'implementazione della videosorveglianza, il divieto di vendita degli alcolici ed i controlli amministrativi per impedire che tali bevande vengano somministrati ai minorenni», ha scritto Davide Battisti, segretario generale di Siulp Verona, il quale è tornato a proporre l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza per la zona del Basso Lago.