Giovani al centro della questione sicurezza: ripreso dalle telecamere l'episodio di piazza Viviani

Nuovi episodi di microcriminalità hanno mantenuto vivo il fuoco della discussione legata al tema della sicurezza a Verona, sul quale le opposizioni incalzano l'Amministrazione comunale, che dal canto suo ribadisce la necessità di nuove assunzioni per la polizia locale (ma occorre un intervento del Governo) e replica con le continue operazioni attuate dal Comando di via del Pontiere.

Bertaia: «Schiaffeggiato un 13enne»

È stata Anna Bertaia, consigliera comunale per la Lista Tosi, a denunciare quanto accaduto nella serata di domenica in piazza Viviani, parlando di «ennesima aggressione in centro storico», dopo essere stata informata dalla famiglia della vittima, che ha poi sporto denuncia.

Intorno alle 19.30, ha riferito Bertaia, «un ragazzino di 13 anni, mentre giocava con un amico in piazza Viviani, è stato prima minacciato e poi preso a ceffoni da una persona straniera, probabilmente di origine marocchina, di circa 40 anni. Mi chiedo se siamo a Verona o nel Far West…».

La consigliera ha spiegato che «il 13enne aggredito stava giocando con un amichetto americano e tra di loro parlavano inglese. Il 40enne straniero si è avvicinato chiedendo con fare minaccioso cosa avesse detto, il ragazzino non ha fatto nemmeno in tempo a tradurglielo che è stato preso a sberle», sottolineando che «la mancanza di sicurezza che si respira in città, l’amministrazione comunale deve implementare i controlli sul territorio, potenziando gli organici della polizia locale e collaborando con la Prefettura per il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine. Mentre c’è stata l’aggressione, non c’era nessuno a presidiare. Da donna delle istituzioni e mamma non sono tranquilla».

Intossicazione al McDonald's e un 15enne rapinato

Nella mattinata di martedì invece si è registrato uno spiacevole episodio al McDonald's di corso Porta Nuova, dove sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato, per la possibili intossicazione di quattro minori dovuta verosimilmente all'utilizzo sconsiderato di spray al peperoncino.

Nello stesso giorno, ma nel tardo pomeriggio, un 15enne è stato invece preso di mira da una baby gang in piazza Brà, mentre aspettava il bus non lontano dal Liston. Il gruppetto lo avrebbe avvicinato, malmenato ed infine rapinato, prima di correre via: il tutto intorno alle 18, senza che nessuno andasse in suo aiuto o avvisasse le forze dell'ordine.

Bozza: «Serve l'esercito»

«Verona è insicura, è oggettiva la continua e crescente escalation di violenza e microcriminalità da strada. Non passa giorno che non ci sia un fatto di cronaca: dalle frequenti aggressioni in centro, emerse anche anche in questi ultimi giorni, ai furti, allo spaccio, al degrado e agli atti vandalici nei quartieri. Ma c’è anche il quotidiano che passa sotto traccia». È questo il pensiero di Alberto Bozza, consigliere comunale e regionale per Forza Italia, cui fa seguito quello del consigliere della Settima Circoscrizione Claudio Perbellini (Lista Tosi - Forza Italia), il quale segnala che a Porto San Pancrazio, il percorso del Lazzaretto lungo l’Adige «è diventato luogo di sbandati e spacciatori, quando invece dovrebbe essere deputato a famiglie e bambini. Adesso che si apre la bella stagione credo sarebbe opportuno fare dei controlli per debellare il degrado».

«Qualcuno ci racconta che è solo percezione – dicono Bozza e Perbellini - ma non si rende un servizio ai cittadini continuando a minimizzare. La verità è che Verona è in balia di sbandati, gang, delinquenti e vandali. Non sono episodi, siamo davanti a un vero e proprio fenomeno sociale complesso e grave che va affrontato».

«Ritengo opportuno – insiste Bozza – dare urgenza alle politiche sulla sicurezza. Innanzitutto, sul piano operativo, fossi il sindaco Tommasi istituirei immediatamente un tavolo di confronto, assieme anche ai parlamentari veronesi, nella sede più opportuna che è quella del comitato per l’ordine e la sicurezza della Prefettura, in modo da coordinare polizia locale e tutte le forze dell’ordine». Per Bozza si tratta di emergenza: «Credo sia opportuno coinvolgere anche l’esercito, in particolare per il presidio di alcune zone, penso a Pradaval, corso Porta Nuova, Valverde, Gran Guardia, Via Roma da anni problematiche. Non va escluso l’ausilio della vigilanza privata», affermando che a livello comunale Forza Italia, Lista Tosi e Fare hanno avanzato «soluzioni, idee, suggerimenti per un piano sicurezza efficace, a partire dalle circoscrizioni. Chiediamo l’installazione di telecamere intelligenti con la control room e il potenziamento della illuminazione pubblica nelle principali piazze e aree verdi dei quartieri. Vogliamo essere propositivi – conclude Bozza – mi auguro che l’amministrazione, e in particolare il sindaco Tommasi, si confrontino per il bene della città».

Polizia locale e telecamere, ma il Governo deve battere un colpo

Il Comune di Verona però non è rimasto inerte sul tema, come testimoniano le numerose operazioni svolte in questi giorni dalla polizia locale, tra cui quella avvenuta nella serata di martedì, la quale sottolinea che non è in corso alcuna emergenza. Dall'Amministrazione viene ribadito l'appello lanciato dal sindaco Tommasi in occasione dell'evento annuale di Anci, dove si è rivolto ai parlamentari (soprattutto a quelli veronesi) per dare ai Comuni una maggiore autonomia decisionale per quanto riguarda l’assunzione di nuovi agenti, in questo momento bloccata dalle normative vigenti: «L’assunzione di personale è da valutarsi sulla base delle reali necessità della città, collegate non solo a criminalità e sicurezza, ma anche alla gestione di grandi eventi, interventi dal forte impatto viabilistico e flussi turistici importanti. Dobbiamo quindi essere posti nella condizione di poter agire con maggiore libertà, ad esempio quando inizieranno le cantierizzazioni della città. È da ricordare che la polizia locale ricopre anche diverse funzioni sociali a servizio della collettività, come la gestione del traffico e la formazione/prevenzione nelle scuole».

Un appello cui fa eco quello dell'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, la quale ha ricordato come l'efficacia dell'operato delle forze dell'ordine sia limitata dall'attuale legislazione, che spesso rende vani gli sforzi della polizia locale «nel presidio del territorio e la collaborazione con le forze dell'ordine per il contrasto ai reati che comportano degrado e insicurezza».

Nelle prossime settimane invece prenderà il via il controllo di vicinato annunciato alla metà di febbraio: è in fase di elaborazione infatti l'applicativa del vademecum che verrà fornita ai vari gruppi.

Di grande importanza infine la rete di telecamere di videosorveglianza presente in città che, come sottolineano da Palazzo Barbieri, permette di risalire agli autori di eventuali reati e successivamente quindi di perseguirli secondo i termini di legge. A tal proposito, gli occhi elettronici non si sono lasciati scappare l'episodio avvenuto domenica in piazza Viviani, riprendendolo: la polizia locale ha consegnato le immagini (che sarebbero molto nitide) ai carabinieri, i quali procederanno con l'identificazione del 40enne straniero che ha alzato le mani sul giovane.