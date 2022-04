Sicurezza sui bus extraurbani: «Il costo dei vigilantes è di circa 2 mila euro al giorno»

Dopo il grave episodio di aggressione registrato nei giorni scorsi, il presidente Atv Massimo Bettarello è stato protagonista dei lavori della Prima Commissione del Comune di Verona, presieduta da Andrea Bacciga, sulla situazione degli autobus extraurbani, alla quale hanno partecipato anche tutte le sigle sindacali.

Bacciga ha aperto i lavori lasciando la parola al presidente Bettarello, chiedendo informazioni sul servizio di vigilanza da poco attivato sui mezzi: «Come reso noto dalla stampa, si è verificato un tentativo da parte di uno straniero di fermare l’autobus per far salire amici o parenti anche loro sprovvisti di biglietto; questa reazione è da attribuirsi probabilmente a seguito di un evento della mattinata quando questi stessi soggetti non erano riusciti a salire sull’autobus senza pagare. Così hanno aspettato che il mezzo tornasse alla fermata e, verificato che non ci fosse sicurezza a bordo, hanno fatto il blitz. In merito alle guardie armate, una modalità già attivata negli anni, ora si è deciso di ripristinarle in maniera più massiccia a causa di un aumento del disagio dovuto anche al momento storico che stiamo vivendo di emergenza sanitaria. Ringrazio la Polizia locale che in città è sempre collaborativa, con fermi e arresti di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denunciati per spaccio. Ritengo che l’azienda e la comunità civile non possano fare passi indietro di fronte a persone che salgono sui mezzi senza biglietto, fumando, spaccando bottiglie e imbrattando i sedili. Si deve dare un segnale forte perché è in gioco l’incolumità degli autisti ma anche dei passeggeri, rischiando di disaffezionare questi ultimi all’utilizzo del mezzo pubblico. Va tenuta alta la guardia».

L’operato dei vigilantes armati è previsto in tutto l’arco temporale dei servizi di ATV, «dalla prima all’ultima corsa, tre sono le squadre che operano, dotate di auto al seguito. Il costo è di circa 2 mila euro al giorno» ha aggiunto Bettarello.

I rappresentanti delle sigle sindacali hanno concordato e ribadito che i mezzi devono essere dotati di cabine chiuse per gli autisti, sottolineando che le line più a rischio sono la 141, 144 e 138.

Un’importante novità arriva dal Ministero dei Trasporti, dove il primo aprile è stato siglato il Protocollo del Trasporto Pubblico, con le firme di tutte le associazioni sindacali, in cui è stato evidenziato lo stato di insicurezza sui mezzi e sono state delineate le soluzioni da percorrere, alcune delle quali già adottate da Atv, come videosorveglianza e guardie armate, e introducendo il Daspo. Sebbene questa proposta, pur considerandola lodevole, per Bettarello sia di difficile attuazione: «Chi controlla se la persona ha il Daspo? Solo le forze dell’ordine possono farlo».

Riguardo alla dotazione della cabina per i mezzi il presidente di Atv ha spiegato che con il PNRR per legge andranno sostituiti 200 autobus, che avranno appunto la chiusura per gli autisti.

Alla domanda di Bacciga sulle tempistiche, Bettarello ha risposto che in un anno e mezzo verrà rinnovato il 60-70% dei mezzi: «Dotare ora di cabine gli autobus che nei prossimi mesi saranno sostituiti perciò è una spesa non corretta».

Il presidente della Commissione sicurezza ha rimandato a un paio di settimane una nuova riunione per fare il punto della situazione, soprattutto per verificare gli effetti della presenza sui mezzi dei vigilantes.