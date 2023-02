Il sottosegretario Morelli a Peschiera annuncia un tavolo del governo dedicato all'emergenza idrica sul lago di Garda

«Dopo anni in cui si tanto è parlato di emergenza idrica e siccità, finalmente passiamo ad affrontare questo tema con concretezza. Ed è questo l’obiettivo del tavolo interministeriale per l’emergenza idrica e la siccità previsto il prossimo 1 marzo alle 11.30 a Palazzo Chigi». Lo ha annunciato stamane, martedì 28 febbraio, il sottosegretario al Cipe, senatore Alessandro Morelli, nell’ambito della visita sul lago di Garda a Peschiera volta ad appurare lo stato dei fondali.

«Compito del dipartimento che guido è la capacità di sapere programmare bene e in tempo - ha detto ancora Morelli - e credo non ci sia alcun dubbio che su un tema così delicato, in cui sono coinvolte intere comunità e messi a dura prova settori produttivi vitali per la nostra economia, proprio la programmazione debba essere un punto cardine. L’obiettivo che ci prefiggiamo e che il tavolo intende perseguire è, oltre a tamponare in tempi brevi le difficoltà del momento, dare avvio ad una discussione seria, capace di mettere in campo una pianificazione e una progettualità pluriennali, con lo scopo di garantire una risposta strutturale, prevedendo e avviando un programma di azioni utili e risolutive per i grandi settori coinvolti da questa emergenza, come ad esempio l’agricoltura, l’industria e la produzione idroelettrica».

Lo stesso senatore Alessandro Morelli ha poi aggiunto: «Naturalmente siamo consapevoli delle difficoltà che questa crisi determina o può determinare anche per il trasporto pubblico lacustre, per esempio nel caso dei grandi laghi del Nord, dove registriamo una diminuzione della risorsa idrica. La mia visita oggi qui, ospite della Navigazione Laghi, - ha evidenziato Morelli - testimonia il segnale di attenzione da parte del governo alle tante comunità servite da questa modalità trasportistica che potrebbero incontrare non pochi disagi se questa dovesse in qualche modo rallentare o interrompersi. Eventualità che cercheremo di scongiurare in tutti i modi», ha concluso il sottosegretario Cipe.