Bloccata rete di spaccio legata a baby gang, sequestrati 5 chili di cocaina

Una rete di spaccio di cocaina a Verona è stata sgominata dalla squadra mobile della questura scaligera e dal servizio centrale operativo in un'indagine diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia.

Le indagini, avviate nel 2020, lo scorso luglio avevano portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di un cittadino albanese e di un italiano. Gli agenti avevano anche sequestrato due auto utilizzate per il traffico di droga e un bar nella zona universitaria di Verona. L'esercizio era di proprietà di uno degli indagati e al suo interno gli investigatori della polizia di Stato avevano rilevato un'attività di spaccio.

I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di accertare probabili legami tra gli indagati e soggetti vicini ad una baby gang di Verona, nota per vari reati tra cui anche lo spaccio di stupefacenti.

L'indagine, tutt'ora in corso, ha raccolto elementi che hanno permesso arresti in flagranza eseguiti a Trento e Foggia e il sequestro di un'auto nella quale erano nascosti 5 chili e mezzo di cocaina.

Un'operazione, quella della polizia di Verona, che è stata anche lodata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Ogni volta che una rete di spaccio viene sgominata è un’affermazione della legalità ma anche una vittoria sulla cultura della morte perché la diffusione degli stupefacenti ne è una delle massime espressioni a danno di tanti giovani e delle loro famiglie. A tutto il personale coinvolto nell’operazione esprimo la gratitudine dei veneti».