Sgombero all'ex centrale del latte: tre persone denunciate dalla polizia locale

Prosegue l’attività di controllo di immobili e aree dismesse in città da parte della polizia locale a Verona. L’ultimo intervento, secondo quanto riportato in una nota del Comune, ha riguardato «l'ennesimo sgombero dell’ex centrale del latte in via Francia, risultata essere ancora una volta luogo di presenze abusive».

In particolare, in base a ciò che viene riferito, sarebbero tre le persone denunciate per invasione di edificio, tutte «risultate prive di permesso di soggiorno e con svariati precedenti penali». L'area dell’ex centrale del latte, specificano sempre da Palazzo Barbieri, sarebbe da giorni monitorata anche per essere luogo di «spaccio di sostanze stupefacenti». Grazie alle tre unità cinofile, infatti, sarebbero stati recuperati «diversi grammi di hashish abbandonati alla vista dei cani della polizia locale».

Stando a quanto annunciato nella nota del Comune di Verona, nelle prossime ore «scatterà la diffida alla proprietà per la pulizia e la chiusura dell'immobile, mentre l’assessorato alla sicurezza convocherà gli stessi soggetti per capire quali siano le intenzioni sul futuro del sito ormai in condizioni fatiscenti e luogo di degrado». Da Palazzo Barbieri, infine, evidenziano che «nel solo mese di gennaio la polizia locale ha denunciato in città 11 persone per occupazioni abusive in vari immobili e aree abbandonate».