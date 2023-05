La polizia locale di Verona ha sgomberato un immobile e denunciato tre occupanti abusivi

Grazie anche alla «riduzione degli agenti impegnati nella gestione dei cantieri della filovia», la polizia locale di Verona fa sapere, attraverso una nota, di essere intervenuta nei pressi di un immobile di via Volta. Secondo quanto viene spiegato dalle forze dell'ordine, tale edificio sarebbe stato «già teatro di precedenti sgomberi, in cui erano stati segnalati accessi abusivi da parte di soggetti non autorizzati».

In base a quanto si apprende, sul posto sono giunti anche i tecnici del settore edilizia privata e i proprietari a cui sarebbe stata «già notificata una ordinanza per la pulizia dell'area e per la messa in sicurezza, con la chiusura degli accessi grazie agli operai già presenti sul posto, dopo la rimozione dei rifiuti». Secondo quanto riportato nella nota della polizia locale di Verona, la situazione risulterebbe «particolarmente grave, con rifiuti ovunque, vecchi veicoli, mobili presenti». Inoltre, spiega sempre la polizia locale, sarebbe stata riscontrata nel luogo «l'occupazione da parte di tre persone trovate all'interno». Si tratterebbe di «giovani provenienti da Libia, Tunisia ed Algeria», i quali si sarebbero «insediati abusivamente» e risulterebbero «già noti alle forze dell'ordine con numerosi precedenti penali e di polizia».

I tre soggetti in questione, spiega ancora la nota della polizia locale, sarebbero stati «tutti denunciati per invasione di edificio e per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento della questura in materia di immigrazione». Uno dei tre, dopo essere stati accompagnati per l'identificazione al comando di via del Pontiere, avrebbe anche «danneggiato l'apparecchiatura per il fotosegnalamento» e, pertanto, «avrà una ulteriore segnalazione giudiziaria».

La polizia locale di Verona rimarca infine come «il degrado edilizio e ambientale» risulterebbe esssere «molto grave», a fronte della «presenza di una grande quantità di rifiuti non urbani ed organici, con pneumatici, tre ciclomotori abbandonati, una autovettura abbandonata». In tal senso, la polizia locale fa sapere che nei prossimi giorni effettuerà «un ulteriore sopralluogo per verificare l'ottemperanza all'ordinanza, considerata la grave situazione igienico-ambientale che si protrae da mesi e i rischi anche per la sicurezza del quartiere».