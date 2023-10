Sgomberato un edificio occupato a Cerea: operazione congiunta di carabinieri e polizia locale 

I carabinieri della stazione di Cerea, unitamente al personale della polizia locale, fanno sapere di aver svolto un servizio finalizzato a «contrastare l’immigrazione clandestina». Nello specifico, secondo quanto comunicato, il personale ha effettuato il controllo di un immobile ubicato in via Filzi, all’interno del quale sarebbero state trovate «due persone che occupavano abusivamente lo stabile, senza alcuna autorizzazione da parte della proprietà».

La nota dei carabinieri spiega quindi che entrambi i soggetti sarebbero di «nazionalità marocchina» e sono stati poi accompagnati presso il comando. Qui uno dei due è stato sottoposto alla procedura di identificazione e fotosegnalamento, al termine della quale, spiegano sempre i carabinieri, «non essendo emersi provvedimenti restrittivi», è stato «invitato a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona per la violazione della normativa sugli stranieri».

L’altra persona, invece, sarebbe risultata «in regola con il permesso di soggiorno» ed è stata «affidata ad una struttura di pronto intervento sociale, convenzionata con il Comune di Cerea». Per l’immobile in questione, la nota dei carabinieri, sottolinea che già «il sindaco di Cerea aveva emesso un’ordinanza contingibile e urgente per motivi igiene pubblica, a causa della precaria situazione di degrado e sporcizia in cui versava». Di qui anche è dunque poi scaturita l'operazione congiunta degli stessi carabinieri e della polizia locale.

«Si tratta - evidenziano ancora i militari dell'Arma - dell’ennesimo servizio svolto dai carabinieri e dalla polizia locale, per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e delle occupazioni abusive delle abitazioni disabitate, che caratterizza il territorio della "bassa" veronese». In base a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, l’immobile sgomberato è stato ora messo nuovamente nel possesso del proprietario, il quale non ha presentato alcuna querela per "Invasione di edificio" e che «provvederà a metterlo in sicurezza».